Por Redacción

Ciudad de México.– La Preselección Tamaulipas Sub-14 de Futbol Femenil realizó una gira de preparación en la Ciudad de México, donde enfrentó a equipos de fuerzas básicas de la Liga MX Femenil como Pumas UNAM Femenil, Cruz Azul Femenil y Club América Femenil.

Los encuentros formaron parte de su proceso de preparación rumbo a la Olimpiada Regional, permitiendo al representativo tamaulipeco medirse ante estructuras formativas de alto nivel y fortalecer su desempeño colectivo.

El cuerpo técnico es encabezado por Francisco Cortez, auxiliado por la exfutbolista profesional Dinora Garza y la exseleccionada estatal Fabiola Hernández.

Durante la gira, el estratega y sus auxiliares pudieron evaluar el funcionamiento táctico del equipo, así como el rendimiento individual de las jugadoras en escenarios de mayor exigencia. Este tipo de experiencias contribuye al desarrollo competitivo del grupo y a la consolidación de su proyecto deportivo.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, el Instituto del Deporte de Tamaulipas, que comanda Manuel Virués Lozano, ha acompañado el proceso de las selecciones femeniles del estado, facilitando material deportivo y el uso de las instalaciones de la Villa Deportiva INDE Tamaulipas para la realización de campamentos y concentraciones, donde jugadoras foráneas y entrenadoras han podido hospedarse y trabajar en su preparación.

La categoría Sub-12 también contempla una gira en próximas semanas como parte de su planificación rumbo a los compromisos oficiales.