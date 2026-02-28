Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Movimiento Democrático Magisterial de Tamaulipas llamó incongruente al secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, por justificar con un comunicado la ausencia del dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas en la visita programada para el 26 de febrero, alegando “crisis de seguridad en el estado”.

Los docentes señalaron que el argumento resulta contradictorio pues durante episodios recientes de violencia y bloqueos, como los ocurridos tras la detención de capo criminal “El Mencho” la dirigencia sindical no emitió ningún pronunciamiento para resguardar la integridad de los maestros.

El domingo 22 de febrero los maestros esperaban el comunicado sindical en prevención y resguardo de su integridad personal; no se sintieron apoyados por la dirigencia sindical y el lunes, responsablemente, viajaron a sus centros de trabajo con cierta incertidumbre.

“El mensaje de la ausencia es una falta de respeto a los agremiados”, señalaron, subrayando que los trabajadores de la educación son líderes de opinión y no aceptan excusas débiles.

El movimiento magisterial advirtió que Rodríguez Treviño busca reelegirse con el respaldo de autoridades estatales y del SNTE nacional, pero que en realidad no cuenta con la fuerza suficiente entre los agremiados.

“La renovación de la dirigencia no es opción, es obligación; en diciembre debe haber una dirigencia fuerte y legítima con participación universal de los maestros”, concluyeron.