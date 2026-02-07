Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas, obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso de José Armando “N”, Manuel “N”, Diego Osveli “N” y Arsenio “N”, por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos del orden federal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial pusieron a disposición a los ahora vinculados a proceso, quienes fueron detenidos en la carretera San Fernando-Matamoros, Tamaulipas, después de asegurarles dos vehículos, una traila, seis armas de fuego, cinco cargadores y diversos cartuchos para arma de fuego.