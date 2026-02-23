Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Tras los bloqueos registrados este domingo en el municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal mantiene la presencia y vigilancia en los principales accesos y avenidas de la ciudad.

En coordinación con fuerzas de seguridad federales, elementos de esta corporación liberaron alrededor de 23 bloqueos, permitiendo el paso vehicular en las principales avenidas de la ciudad.

Resultado de los operativos implementados, se pusieron a disposición de las autoridades competentes cuatro vehículos incendiados utilizados para obstruir vialidades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Guardia Estatal continúa trabajando con acciones de prevención y disuasión del delito en la Central de Autobuses, Aeropuerto Internacional de Reynosa, así como en las principales carreteras y avenidas de la ciudad.