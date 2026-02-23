Por Agencias

Ciudad de México.- Derivado de los bloqueos carreteros por la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, se suspendieron clases en todos los niveles educativos este lunes en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec), para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y administrativos.

Algunas universidades también suspendieron clases, entre ellas la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tendrá clases en línea (por el frente frío).

Autoridades educativas de los estados y los gobernadores informaron en redes sociales de la suspensión de las clases para este lunes. Por separado, pidieron a la comunidad escolar mantenerse pendiente de los mensajes oficiales para conocer cuándo será el retorno a las aulas.

Uno de los primeros estados en posponer las clases fue Jalisco. El gobernador Pablo Lemus publicó en redes sociales que la finalidad es “cuidar a niños, niñas, jóvenes y maestros” de esta entidad, por ello, se tomó la decisión de cancelar las clases presenciales al igual que los eventos masivos de este domimgo.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó en un comunicado que en la región del Istmo, por su colindancia con el estado de Veracruz, se suspenderán las clases hasta nuevo aviso.

El gobierno de Querétaro señaló que a pesar de estar en “tranquilidad”, decidieron suspender las clases en todos los niveles educativos tanto públicos como privados.

Las diferentes autoridades exhortaron a la población a estar pendiente de las cuentas oficiales de comunicación para no caer en noticias falsas o desinformación.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) informó que tras los hechos ocurridos en diversas regiones del país, exhorta a las autoridades de las instituciones asociadas y a sus comunidades a “extremar” las medidas de precaución y seguridad, para salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Para la asociación es prioritario proteger a las comunidades universitarias, por lo que exhorta a las instituciones ubicadas en las entidades afectadas, a valorar las clases virtuales hasta que la seguridad permita un retorno seguro a las aulas”, señaló en un comunicado.

Asimismo, recomendó a la comunidad, mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades y traslados no indispensables, mientras las condiciones de seguridad sigan en riesgo, reforzar las medidas de prevención y protección en los espacios escolares, y promover una cultura de responsabilidad, prevención y cuidado colectivo.

Al respecto, más de 10 universidades públicas y privadas, al igual que unidades académicas de la UNAM han informado en sus redes sociales la suspensión de clases para mañana lunes 23. (Lilian Hernández Osorio/La Jornada/Redacción).