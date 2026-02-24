Por Redacción

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Como resultado de los operativos de seguridad implementados por la Guardia Estatal en este municipio se realizó el aseguramiento de cuatro vehículos que contenían objetos constitutivos de delitos en su interior, entre ellos, armamento, municiones y narcóticos.

Los vehículos fueron inspeccionados, encontrándose en su interior 40 objetos metálicos denominados como ponchallantas; un arma larga con cargador insertado, abastecido con 25 cartuchos útiles y cinco bolsas de plástico transparentes con hierba seca con características de la marihuana, cuyo peso total fue aproximadamente de 50 kilogramos.

Los indicios fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Reynosa.