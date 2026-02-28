Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) dio la bienvenida al primer escalón de adiestramiento en protección a funcionarios, en el que 17 elementos de la Guardia Estatal concluyeron su formación académica, técnica y táctica.

En representación del personal graduado, Joselinne Alcantar señaló que el periodo de adiestramiento representó un gran esfuerzo físico, mental y emocional.

«Cada jornada de capacitación, ejercicio táctico, sesión teórica, práctica de conducción y tiro, nos permitió reafirmar que portar el uniforme de la Guardia Estatal es un honor que exige disciplina, responsabilidad y lealtad».

Por su parte el Coordinador General de Operación, Arturo Alonso García de León, dijo que la capacitación especializada en protección a funcionarios demanda prestigio, capacidad de decisión, capacidad de análisis, control emocional y reacción inmediata ante situaciones de riesgo.

Asimismo, se reiteró que en el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal se impulsa una corporación profesional, ética y comprometida con la paz y la legalidad.