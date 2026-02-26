Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero y del personal que integra esta dependencia, elementos del Grupo Motorizado Linces de la Guardia Estatal realizaron la entrega de un obsequio a los padres de la niña nacida al interior de un automóvil en el Libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria.

Ayer los elementos de la Guardia Estatal recibieron el llamado mientras implementaban el operativo ‘’Moto Segura’’ y de inmediato activaron el protocolo establecido contactando al personal paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Tamaulipas y brindaron seguridad perimetral para prevenir accidentes durante la espera y movilización de la paciente.

Los ciudadanos externaron su agradecimiento al secretario de seguridad pública de Tamaulipas y a la dependencia a su cargo por su intervención durante la emergencia, lo que permitió garantizar el bienestar de la madre y la hija.