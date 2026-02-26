Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En este inicio de semana el gobernador Américo Villarreal Anaya dijo que la meta de su gobierno es hacer historia en el combate a la marginación y la pobreza y reducir la pobreza extrema en Tamaulipas. Destacó el Dr. Américo que los indicadores más recientes señalan que la población en condición de pobreza se redujo de 2.9 por ciento a 1.5 por ciento.

«Creo que en una entidad como la nuestra, con todos los grandes recursos con que contamos, la potencialidad de nuestra frontera, nuestros mares, la industria petroquímica, la maquiladora y la voluntad de los tamaulipecos y las tamaulipecas, no podemos permitirnos seguir teniendo 50 mil gentes en pobreza extrema», expresó.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el doctor Américo recordó que al inicio de su administración, en 2022, Tamaulipas se ubicaba en el lugar 13. Y agregó: » Ya le estamos dando la vuelta. Los gobiernos de la transformación le hemos dado la vuelta a la tendencia en la que sexenio tras sexenio, el número de pobres crecía. En casi tres años y medio ya podemos mostrar el efecto tangible y medible: hemos recuperado el papel protagónico y estratégico del estado para abatir rezagos sociales»

Dos.- Pues ahí tienen que la con el objetivo de fortalecer la actualización académica bajo estándares internacionales, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, presidió la sesión informativa del Ecosistema Microcredenciales UAT 2026, dirigida al personal docente, con la finalidad de exponer los mecanismos de participación en esta innovadora estrategia diseñada.

Mediante la sesión en línea, el rector subrayó que la transformación educativa representa una necesidad estratégica para la Universidad. Señaló que estas certificaciones permiten acreditar competencias específicas, fortalecer perfiles profesionales y generar evidencia verificable de capacidades disciplinares, digitales y transversales con reconocimiento internacional.

Resaltó que la visión institucional está orientada hacia una cobertura total, de tal forma que el 100 % del profesorado tenga acceso a certificaciones internacionales. NOS VEMOS.

Jaramillo Hernandez

[email protected]