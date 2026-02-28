Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Esto ocurrió una noche del mes de julio de 2014. Estábamos en la terraza de una casa de la colonia Pedro Sosa el compadre Javier Rodríguez, el amigo Fabián Sánchez, y yo.

Había habido fiesta por un cumpleaños. Eran ya como los 12: 30 de la noche. Y a esa hora solo estábamos nosotros en esa terraza. En ese sector de la colonia Pedro Sosa el terreno es irregular. Algunas casas están en partes altas y otras viviendas en partes bajas. Un poco exagerando yo hay un sector de esta colonia que tiene vistas como las de la ciudad de Guanajuato: viviendas, casas, residencias en partes altas y otras en zonas bajas.

Estábamos dando cuenta de unas sabrosas cervezas. Y de unas piezas de pollo asado y tortillas tostaditas que aún quedaban. Yo, se los juro no estaba para nada ebrio. Relajado, contento, platicador sí estaba.

Respecto al tema, mi compadre Javier me relata ahora: «En un momento dado yo me retiré hasta el barandal pues me iba a fumar un cigarro y como tú andabas saliendo de una gripa, pues me les aleje para no incomodar con mi cigarro. Y en eso, veo como a una distancia de 100 metros a un hombre gigante como de… unos 4 metros de altura, y con alas que empieza a subir en forma vertical y luego se detiene para volar ahora en forma horizontal sobre los árboles. En ese momento les grito a ustedes: «¡Eh, miren eso que va ahí!»

La terraza, por estar una esquina de la «manzana», tiene una extensa vista. Yo, tras el grito de Javier lo que veo como a 100 metros de esta terraza es a un hombre gigante y moviendo sus alas de arriba a abajo. Con su aleteo hacía un fuerte sonido, buf, buf, buf.

De acuerdo a mi percepción. A lo a que yo vi. Creo que este hombre con alas, de pies a cabeza media unos 6 metros. Voló a unos 100 metros de distancia horizontal de la terraza. El ruido de su aleteo era bastante alto. Volaba y volaba. Y a unos mil metros de donde estábamos se perdió por el rumbo de las oficinas de Transito Municipal.

Justamente no le vi la cara, pero creo que lo que vi era un hombre gigante, con alas. En ese mismo rato luego del avistamiento Fabián me platicó que en ese sector le habían contado que meses antes de esto, había sucedido lo siguiente.

Un señor del rumbo platicaba que una noche, en su pequeña casa de dos cuartos había escuchado mucho ruido. Que una bruja voladora se había metido al cuarto donde estaba un niño con pocos días de nacido, y él, ese hombre, ese vecino, había logrado quitarle a su bebé, que ya llevaba esa bruja voladora.

Respecto a gente gigante, yo de mi niñez en Tampico y Cd. Madero, recuerdo haber visto, en idas con mi madre Rosario a la zona de mercados del puerto, así de lejos unas dos o tres veces a Pepito «El Terrestre». Persona que en mi niñez, los años 60tas, él trabajaba como cargador, como terrestre, en la Aduana marítima de Tampico, ayudando él a bajar y a subir las mercancías a los barcos.

Pepito, «El Terrestre», según precisan media 2 metros, 30 centímetros de altura. Yo nunca lo vi puesto de pie ni caminado. Siempre lo vi sentado en banquetas en la zona de los mercados. Según la historia murió en octubre de 1975 a los 58 años de edad.

En años recientes se le construyó a Pepito una estatua de bronce en la Plaza de Armas de Tampico, donde aparece sentado en una banca. Supongo que, en la banca, para que los turistas se tomen foto ahí. ¿No sería mejor una estatua puesto él en pie a su tamaño de 2:30 metros?

Respecto a la colonia Pedro Sosa, a la que me gusta decirle «Lomas del Santuario», les diré que antiguamente se le llamaba al sector Loma del Muerto. En un plano que tengo en la pared junto un librero, el plano dice que es del año 1895. Y en lo que hoy es la Colonia Guadalupe Mainero, dice claramente: Barrio de Rio Verdito.

Así las cosas. Y así como algunos jóvenes en vez de decir Paseo Méndez, dicen «Fajeo Méndez», de la colonia Pedro Sosa la gente dice, una de dos: «Colonia Pedro Sosa, donde se vive y se goza», o bien…»Colonia Pedro Sosa, donde se vive, se baila y se goza…y amaneces en el Dos Zaragoza». NOS VEMOS.

[email protected]