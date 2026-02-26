Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reciente aprobación de la reforma al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) en enero de este año, ha desatado un fuerte descontento entre el magisterio, que acusa retroactividad en la ley y un endurecimiento de las condiciones para la jubilación.

De acuerdo con publicaciones en páginas magisteriales como Reforma Educativa, la nueva normativa incrementa de 60 a 65 años el requisito de servicio para los maestros con clave estatal, además de reducir en un 27% el monto del cheque de jubilación y aplicar descuentos sobre prestaciones como aguinaldos y quinquenios.

Las imágenes difundidas en redes sociales califican la reforma como una forma de “esclavitud moderna” y señalan directamente al secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, a quien acusan de una falsa defensa de los intereses de los maestros. Los comentarios cuestionan su liderazgo y lo responsabilizan de no haber frenado la aprobación de la medida.

Entre las críticas se destaca la percepción de que el dirigente guardó silencio en momentos clave y que permitió que la reforma avanzara sin una defensa firme. “Es una burla a nuestro sueldo”, expresan algunos de los mensajes que circulan en los foros magisteriales.

El malestar se ha traducido en un ambiente de inconformidad creciente dentro del gremio, donde se advierte que la reforma no solo afecta las condiciones económicas de los docentes, sino también la confianza en sus representantes sindicales.

Con ello, la figura de Rodríguez Treviño queda expuesta públicamente en medio de una crisis de credibilidad, mientras los maestros reclaman que la reforma vulnera derechos adquiridos y representa un retroceso en la seguridad social del magisterio tamaulipeco.