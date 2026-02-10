Por Redacción

Ciudad de México, México.- Con la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, el Gobierno de México brindó más de 5 millones de servicios, en beneficio de más de 3.5 millones de personas.

Además, del 01 de octubre de 2024 a la fecha, con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, la población canjeó, de forma anónima y voluntaria, 9 mil 128 armas de fuego por dinero en efectivo. Acción donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional e Iglesia Católica.

Así lo dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al presentar los avances del Eje 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, resultado del trabajo coordinado para construir territorios de paz de la mano de las comunidades.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal refirió que la coordinación de varias dependencias del Gobierno de México permitió que también, con el Tianguis del Bienestar, se entregaran más de un millón 948 mil artículos nuevos de manera gratuita.

Expuso que para continuar con la atención a las causas se visitaron casi 300 mil hogares, para identificar necesidades de vecinas, vecinos y jóvenes, a quienes se les acercaron programas y servicios.

Explicó que se recuperaron 373 espacios públicos que antes eran basureros, focos rojos o lugares inseguros. Ahora en el 80% de ellos se realizan actividades lúdicas, culturales o deportivas de forma permanente.

A través de las 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales se efectuaron 7 mil 310 Jornadas por la Paz. Más de un millón de vecinos participaron en actividades comunitarias, como tequios, reforestaciones y Senderos Seguros.

En el marco de la campaña por la Paz y Contra las Adicciones, 856 mil 464 jóvenes se sumaron a actividades deportivas y culturales, de la mano del Imjuve y Conade. En materia de salud, se superaron 500 mil acciones médicas, y conformaron 353 Comités de Paz.

“El gobierno salió de sus oficinas para ofrecer servicios y trámites en las 456 Ferias de Paz, entre ellas, la expedición de actas de nacimiento, actas de matrimonio, de defunción, credenciales para votar, entre otros trámites”, resaltó.

Casi 300 mil jóvenes participaron en talleres; 67 mil de ellos asistieron a Ferias de Empleo y Emprendimiento, además 247 mil se inscribieron en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Señaló que el 12 de enero se instalaron 10 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales en Tamaulipas.

Además, se apoya el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y el Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán.

En Chicomuselo y Tila, Chiapas, se efectuó la Asamblea Comunitaria. Las brigadas del IMSS brindaron 10 mil 391 consultas odontológicas y médicas.

La CFE restituyó el servicio en Tierra Blanca, en beneficio de familias del barrio El Calvario.

Dijo también que, a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, se recuperaron espacios públicos.

En tanto, la Secretaría de Cultura realizó conciertos, talleres de artes plásticas, donde participaron más de 100 mil personas.