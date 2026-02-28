Por Agencias

Michoacán.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales desplegaron un operativo contra la tala ilegal en el estado, en el que fueron detenidas 14 personas y se aseguraron 539 metros cúbicos de madera, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La acción, coordinada por la institución, se realizó en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la franja aguacatera del centro del estado y los bosques de Tingambato, en Uruapan.

En total, participaron 119 elementos de la Profepa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, y otras autoridades locales, quienes además aseguraron 25 vehículos; en tanto que los presuntos responsables fueron puestos a disposición del ministerio público.

En la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se aseguraron cuatro vehículos que transportaban 113.745 metros cúbicos de madera de oyamel y pino.

En los municipios de Morelia y Charo de la franja aguacatera, fueron asegurados 14 vehículos: cuatro transportaban 106.6 metros cúbicos de madera en rollo y diez llevaban 260.9 metros cúbicos de madera aserrada de pino. Ninguno contaba con documentos que acreditaran la legal procedencia del producto forestal.

En los terrenos de la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, se estableció una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) y se vigiló el filtro “La Cofradía”, donde se aseguraron otros cuatro vehículos que trasladaban 22.9 metros cúbicos de madera en rollo de pino. En este punto fueron detenidas 14 personas.

Asimismo, también en Uruapan, se aseguraron tres vehículos con 35.846 metros cúbicos adicionales de madera en rollo de la cual no acreditaron su legal procedencia.

La Profepa informó que sus inspectores emitieron el dictamen pericial correspondiente a solicitud del Ministerio Público Federal, detallando las irregularidades detectadas, además de que ya inició con los procedimientos administrativos correspondientes y presentación de las denuncias penales.