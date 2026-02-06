Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El pleno del Congreso del Estado eligió y tomó protesta a Andrés Norberto García Repper Fávila como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La designación fue resultado de un procedimiento legislativo transparente y apegado a la legalidad, en el que participaron 19 aspirantes.

Una vez recibidos -con carácter confidencial- los resultados emitidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se informó que las personas que aprobaron los exámenes de control de confianza fueron Julieta Elena Martínez Trejo, Andrés Norberto García Repper Fávila y Miguel Ángel Doria Ramírez, por lo que se procedió a la elección de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La elección se llevó a cabo mediante votación por cédula. Una vez realizados el conteo, la mesa directiva declaró que Andrés Norberto García Repper Fávila había obtenido todos los votos válidos de las y los diputados presentes (27), la mayoría calificada necesaria, por lo que fue declarado electo por el Pleno Legislativo y rindió la protesta de ley ante esa soberanía.

Luego de su elección, el Pleno Legislativo aprobó la renuncia del ahora titular de la FECC a su anterior encargo como magistrado del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado.