Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) nombró a la pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, y hasta hace poco coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Nadia López, como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en sustitución de Marx Arriaga, con efectos a partir de este 16 de febrero del año en curso.

En un comunicado, la dependencia destacó la trayectoria académica, literaria y cultural de López García, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Subrayó que es hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, experiencia que marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

La nueva directora general de Materiales Educativos es autora de once libros y su obra se ha traducido al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino.

Asimismo, cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud; Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón; Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle; Premio Nacional de la Juventud; Premio Juventud Ciudad de México; Premio CaSa de Literatura para Niños, además de una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.

Enfatizó en su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura, con lo cual, sostuvo, contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

A la vez, ha colaborado con instituciones académicas y culturales en proyectos de formación docente y mediación lectora, y sus poemas aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Su incorporación al área, destacó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

También se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, experiencia que ella misma vivió durante su infancia entre su pueblo natal Tlaxiaco y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California.

De igual forma, se fortalecerán los aprendizajes en humanismo y vida saludable, y se elaborará, por primera vez, material docente específico para escuelas multigrado, considerando que casi la mitad de las escuelas públicas del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos.

Previo a su nombramiento, se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso.

En tanto, el ex titular de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, quien desde el viernes no ha dejado sus oficinas, indicó que no abandonará este espacio hasta el martes por la mañana “cuando (la dependencia) tome las instalaciones”, de acuerdo con los resolutivos que compartió durante asamblea del Comité de Defensa de la NEM.

En un mensaje a este medio señaló que sigue “laborando con normalidad” y no ha determinado cuándo dará conferencia. A las 19:00 reinstalará la asamblea virtual.

En la mañanera de este lunes, interrogada sobre el despido de Arriaga -quien fue el cerebro y operador para la transformación de los libros de texto gratuito durante el sexenio pasado con lo que se ha llamado la Nueva Escuela Mexicana- y su negativa a dejar su oficina en la sede de la dependencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que acordó con la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, la necesidad que en los nuevos libros de texto gratuitos se incorporaran los aportes de las mujeres en la historia y construcción de México, lo cual fue rechazado por el ex funcionario, Marx Arriaga.

El viernes, la SEP informó que se haría efectivo el cambio en la dirección general que desde 2022 ocupaba Arriaga Navarro, quien realizó una manifestación con una transmisión en Facebook desde sus oficinas.