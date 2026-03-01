Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de que varios países de Medio Oriente cerraron sus espacios aéreos ante los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este sábado que los connacionales que deseen salir de la región deberán contactar directamente a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos y posibles alternativas.

Asimismo, en caso de requerir asistencia o protección consular, podrán comunicarse con las representaciones diplomáticas de México en cada país.

En un mensaje en la plataforma X, la SRE señaló que mantiene el seguimiento puntual de la situación y llamó a las y los mexicanos a extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y mantenerse en resguardo.

La cancillería detalló que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar determinaron el cierre de sus espacios aéreos, lo que impacta las operaciones comerciales y los desplazamientos en la zona.

La dependencia reiteró que en todos los países de la región se mantiene la necesidad de resguardo y de evitar traslados innecesarios, en tanto persista la situación de inestabilidad.

También exhortó a las y los mexicanos a evitar viajar a Israel e Irán, así como a Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

La cancillería subrayó que sus embajadas en la región se encuentran en contacto permanente con las y los mexicanos residentes y en tránsito, a fin de brindar orientación y apoyo oportuno.

Para atención consular, la SRE difundió los siguientes números de emergencia: Embajada en Irán (+989121224463); en Israel (054-316-6717); en Jordania (0778 00 0494); en Qatar (3363 4450); en Arabia Saudita (+966557539374); en Kuwait (+965 9401 6333); en Emiratos Árabes Unidos (504 54 0273); en Líbano (03 044 598), y la Oficina de Representación en Palestina (+972 54 447 0095).

La dependencia reiteró su llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales y mexicanas. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada/Ap).