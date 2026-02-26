Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En rueda de prensa, el presidente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, fijó postura sobre la revocación del amparo al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, aunque evitó sumarse a la narrativa de “persecución política” que sostiene el PAN.

Al ser cuestionado sobre si el caso representa una venganza política, Díaz Lara respondió que corresponde a las instituciones demostrar culpabilidades o inocencias. “Quienes son inocentes que lo demuestren y si alguien es culpable que sean las instituciones que lo demuestren”, señaló, subrayando que el PRI está enfocado en temas como la reforma electoral y en mantener congruencia con sus votaciones en el Congreso.

El dirigente recordó que el PRI fue el único partido que votó en contra de la reforma judicial, mientras otros partidos que hoy se dicen afectados la respaldaron. “Hay que ser congruentes con lo que se vota y con lo que se dice”, apuntó.

Sobre la comparación con otros ex gobernadores de Tamaulipas señalados por vínculos con la delincuencia organizada, Díaz Lara sostuvo que el partido se mantiene al margen, cerrando su opinión diciendo lo siguiente:

“La justicia debe utilizarse para hacer justicia, no para otros fines”, dijo, al tiempo que reconoció que en el pasado hubo persecución política contra el ex gobernador priísta Eugenio Hernández Flores.

«Él sí fue un perseguido político».

Por último, al ser cuestionado sobre una posible alianza electoral con el PAN tras la situación legal de Cabeza de Vaca, el presidente del PRI en Tamaulipas afirmó que el partido trabaja para competir solo en 2027, aunque no descarta decisiones nacionales.

“El PRI no es empleado de ningún partido. Si ellos tienen personajes presentables o impresentables, serán ellos quienes los defiendan. Nosotros damos lugar a nuestros priistas y grandes cuadros distinguidos”, concluyó.