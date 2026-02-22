Por Agencias

Ciudad de México.- Este sábado se llevó a cabo la asamblea nacional constitutiva de la organización civil Somos México, en el marco de sus labores para convertirse en nuevo partido político, en un acto donde también se nombró a la dirigencia de dicha formación y a los integrantes de su consejo nacional y consejo consultivo ciudadano.

En un salón del sur de la capital, al cual acudieron representantes de dicho organismo de diversas entidades federativas, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, María Luisa Flores, hizo saber que de 814 personas propietarias que Somos México registró como delegados, asistieron 639, pero una de ellas se retiró, por lo que se contabilizaron 638.

En cuanto a los distritos representados, de un total de 205, contaron con 159, “por lo que existe quórum para que esta asamblea pueda celebrarse”, indicó la funcionaria.

A mano alzada, los delegados del que aspira a convertirse en nuevo partido político designaron por mayoría como su presidente a Guadalupe Acosta Naranjo -ex integrante del grupo conocido como Los Chuchos, en el extinto Partido de la Revolución Democrática-, y a la ex candidata presidencial Cecilia Soto como su secretaria general, aunque sí se registró un voto en contra.

Por otra parte, se autorizó el nombramiento del abogado Juan Francisco Torres Landa como presidente de la Comisión de Interna de Justicia, y se hizo mención de los integrantes de su consejo nacional y de su consejo consultivo ciudadano.

En el acto se pudo ver a Leonardo Valdés Zurita, último consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, así como a personajes cercanos al panismo, como José Luis Luege Tamargo.

El ex senador independiente Emilio Álvarez Icaza -uno de los promotores del nuevo partido- confirmó que de las 390 asambleas que realizó Somos México en los diferentes distritos electorales del país, “246 han resultado exitosas, y el último corte de las autoridades electorales fue de 205”.

En la asamblea, la organización dio lectura a su declaración de principios, y puso a votación la solicitud de diversas asambleas del estado de Yucatán que pidieron retirar de dicho documento el respaldo al derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, lo cual fue rechazado por la mayoría de los delegados presentes.

Álvarez Icaza resaltó que aunque el INE certificó el cumplimiento de los requisitos legales para celebrar la asamblea nacional constitutiva de Somos México y se rebasó el número de 310 mil afiliados, es necesario recabar aún más militantes para evitar que las autoridades electorales puedan negarles el registro.

“Necesitamos, por estrategia, llegar a los más posibles. Tenemos que reforzar los trabajos de afiliación, no podemos tirarnos a la hamaca esta semana. No hemos terminado y la próxima semana es definitiva, para que no tengan pretexto ni tentación de querer negarnos el registro”, enfatizó.

Al término del acto, Acosta Naranjo hizo uso de la palabra para celebrar que “sí pudimos realizar 246 asambleas en los 32 estados de la República y tenemos más de 310 mil afiliados. Somos México ya es una realidad”.

De acuerdo con el ex diputado perredista, la razón para fundar un nuevo instituto político es crear “una nueva alternativa que venga a revolucionar la manera de hacer política y ciudadanía, que ayude a superar la crisis en el sistema de partidos y sea radicalmente democrática”.

En ese tono, anunció que ninguno de los actuales dirigentes de Somos México podrá aspirar a alguna candidatura a cargos de elección popular, y que los aspirantes serán designados en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía.

Como se ha informado en este diario, todos los pasos que hasta el momento ha dado Somos México han sido de carácter preliminar, pues todos sus documentos aún deben ser revisados por el INE, entre ellos el número de afiliaciones.

La ley en la materia establece que los institutos que buscan convertirse en partidos políticos deben garantizar al menos 256 mil 030 afiliados, además de comprobar la realización de al menos 200 asambleas distritales.

Somos México y otras organizaciones tienen hasta el 27 de febrero para presentar su solicitud oficial de registro ante el INE, el cual durante marzo y abril revisará si los institutos cumplen con los requisitos para obtener su registro como partidos. La determinación oficial al respecto se dará a conocer en mayo de este año. (Fernando Camacho Servín/La Jornada/Redacción).