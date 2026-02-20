Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código Civil de Tamaulipas, enfocadas a proteger las “mascotas familiares en casos de divorcios o separación de parejas.

Se aprobaron modificaciones al Código Civil local: se reforman los artículos 249, fracción V; y 254, fracción V; y adiciona un párrafo segundo al artículo 254, recorriéndose en su orden natural el subsecuente, así como un párrafo cuarto al artículo 260, que regula consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial.

Las modificaciones derivan de dos iniciativas presentadas, una promovida por la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y otra por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con el propósito de reconocer el derecho de guarda, custodia y establecer un plan de cuidados que garanticen la protección y bienestar de los animales de compañía en los procesos de divorcio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el dictamen también atiende la necesidad de contar con disposiciones claras que eviten que los animales de compañía sean utilizados como instrumentos de presión, chantaje o incluso como parte de dinámicas de violencia durante los procesos de separación.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Mayra Benavides Villafranca destacó la importancia de adecuar la legislación civil a las nuevas realidades familiares multiespecie, reconociendo a los animales de compañía como parte del núcleo familiar y pasando de considerarlos bienes materiales a seres sintientes cuyas necesidades emocionales y de bienestar deben ser protegidas por la ley.

“Reformar las disposiciones civiles que rigen nuestro estado es responder a las nuevas realidades familiares multiespecie, integradas por personas y por los animales de compañía”, expresó.

La diputada señaló que cuando una pareja se divorcia no solo se separan bienes, sino que también se altera la estabilidad de quienes dependen de ellos, incluidos los seres sintientes.

“Ellos no entienden de conflictos, acuerdos legales ni resentimientos; solo sienten cambios: la ausencia de una persona, nuevas rutinas y, muchas veces, tensión emocional”, enfatizó.

En ese sentido, destacó que las reformas aprobadas establecen la obligación de que las personas divorciantes pacten los lineamientos sobre responsabilidad, en armonía con los estándares internacionales de bienestar promovidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Finalmente, afirmó que esta medida contribuye a prevenir conflictos innecesarios y fortalece una cultura de respeto hacia la vida y la integridad de los animales, consolidando un marco jurídico más humano, sensible y acorde a la realidad de las familias tamaulipecas.