Por Agencias

Ciudad de México.- Una demanda colectiva presentada en julio de 2024 en Estados Unidos por el bufete de abogados Hagens Berman, detalla cómo OnlyFans permite abiertamente el uso de chateadores que se hacen pasar por modelos y están entrenados para extraerles la mayor cantidad de dinero posible a los clientes, haciéndoles creer que tienen una relación auténtica con las chicas. Suelen ser hombres jóvenes que dominan el inglés y viven en lugares como Venezuela y Filipinas. Están mal pagados para los estándares estadunidenses, pero bien para los de sus países.

Estos chateadores operan a plena vista: agencias enteras de chateo, como Convo Bunny y Ghost Chatters tienen sitios web y testimonios. Las descripciones de los puestos se publican en el r/OnlyFansChatter subreddit prometiendo entre 2.50 y 3.50 dólares por hora + comisiones (promedio de mil a mil 200 dólares al mes). O para los chateadores de élite, 10 dólares por hora (entre 4 mil 500 y 5 mil dólares al mes) + Bonos por alto rendimiento.

Teniendo en cuenta que OnlyFans se lleva una tajada del 20 por ciento de todo lo que una modelo vende en su sitio web y que, según sus registros públicos más recientes, gana más de 2 mil millones de dólares al año, presumiblemente casi exclusivamente a través de esa vía, está fuertemente desincentivada para poner fin a la práctica. Los clientes no pagan por charlar con las modelos, pero tener una relación personal con una modelo tipo chica de al lado -a diferencia de, por ejemplo, ver porno anónimo- es fundamental para el atractivo de OnlyFans. Y dentro de los chats, las modelos pueden pedir propinas o enviar contenido extra a cambio de dinero.

Por ello, la demanda colectiva de Hagens Berman -presentada en nombre de cinco demandantes, que solicitan el triple de daños y la cobertura total de sus costos legales- acusa a OnlyFans de prometer falsamente conexiones auténticas, en lugar de declarar abiertamente que los chateadores pueden operar en su plataforma; de saber que los chateadores operan violando sus propias condiciones y permitirles que lo hagan de todos modos; y de un incumplimiento de sus propias políticas que va más allá de la mera negligencia y permite inferir que OnlyFans actúa intencionadamente para facilitar las estafas de los chateadores; y de, por tanto, quedarse con el dinero de los hombres bajo falsas pretensiones.

También alega que el uso de chateadores causó daños emocionales a los demandantes, porque muchos de ellos compartieron imágenes íntimas de sí mismos que creían privadas entre ellos y un modelo, y porque algunos de ellos creían que mantenían relaciones personales con modelos cuando en realidad estaban siendo manipulados por chateadores entrenados. La demanda se presenta contra la empresa matriz de OnlyFans y un puñado de agencias que supuestamente proporcionan chateadores a la plataforma.

Robert Carey, uno de los dos abogados que presentaron la demanda legal, afirma que su equipo ya habló con cientos de hombres que fueron engañados por chateadores y que el dinero perdido por cada uno oscila entre 5 mil y 70 mil dólares. Mientras tanto, las modelos que pueden permitirse contratar a las agencias -en su mayoría, las que se encuentran en el 1 por ciento de las que más ganan en OnlyFans- ingresan regularmente cientos de miles de dólares a la semana, según las estimaciones de Hagens Berman, algunas más de un millón. (The Independent/La Jornada).