Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El arranque de 2026 dejó un saldo negativo para la industria maquiladora en Tamaulipas. Se estima que más de cinco mil empleos se perdieron en el primer trimestre, reconoció el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, aunque aclaró que aún no se trata de una cifra oficial.

Los recortes se concentraron en Reynosa y Matamoros, donde incidentes en plantas, quiebres corporativos y problemas de mercado obligaron a empresas como Tridonex y Trico -ligadas a la estadounidense First Brands Group- a despedir a miles de obreros. A ello se sumó el incendio en el complejo de Spellman, que agravó la situación laboral.

Illoldi Reyes reconoció que aún no existe un corte oficial, pero adelantó que la Secretaría del Trabajo acompaña a los afectados para garantizar sus derechos y buscar su recolocación. “Lo ideal es que se recontraten en otras maquiladoras, ya que cuentan con perfiles altamente calificados”, señaló.

El funcionario destacó que algunas compañías ya han mostrado interés en absorber esta mano de obra, aunque los procesos dependen de las estrategias comerciales de cada corporativo. Recordó que la dinámica del sector maquilador implica tanto la llegada de nuevas inversiones como la reducción de operaciones.

Como contraste, apuntó que actividades como comercio, turismo y hospedaje han mostrado un repunte que ayuda a mitigar los efectos de los recortes, aunque la mayoría de los trabajadores deberá ser reubicada nuevamente en la industria manufacturera.