Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bueno de toda bondad que Doña Claudia diga: “no nos interesa pelear con EU” lo cual significa no caer más en las provocaciones del loco Trump. Bastantes problemas tenemos como para abrir frentes no buscados ni deseados, por lo tanto, mejor será conservar el status de colaboradores, socios comerciales y obligados amigos en razón de una vecindad siempre amenazada por la ambición expansionista del imperialismo.

El desquiciado Donald empieza a resentir los estragos de su borrachera asesina. Y es que las protestas en su contra en el territorio gringo se multiplican y no son cientos sino millones las voces que se alzan exigiendo detener la ola de violencia promovida por el régimen republicano que incendia Latinoamérica, bombardea Medio Oriente, mete sus narices en el conflicto Rusia-Ucrania, enfrenta a la Unión Europea, China y Canadá, siendo lo ultimito el anuncio de que va sobre Cuba que en caso de invasión seguramente el derrame de sangre inocente será lamentable por la decisión del gobierno de Díaz-Canel de defender la soberanía con las armas en la mano, lo cual también es aberrante, ¿qué podrían hacer los milicianos y el pueblo frente al diabólico armamento capitalista?. Y luego mal alimentados y decepcionados por el sistema que solo trajo pobreza, hambruna y pérdida de la esperanza de sobrevivencia y desarrollo digno.

El asunto es que el supremo gobierno no responderá más al lenguaje procaz, grosero y estúpido de Trump contra México y su Presidenta a la que insiste en dibujarla de cobarde y lastimera por el hecho de no respaldar acciones que ofenden la libertad, el derecho y la tradición histórica de la república. Pareciera que este jijo de la guayaba con ochenta años sobre el lomo no quiere irse sin prender la mecha de la tercera guerra, sea llevarse a la humanidad por delante, aunque con la diferencia de que él irá directito al infierno donde lo esperan con ansiedad.

Por lo pronto aplausos para La Jefa que deja a Donald “vociferamentando” como dijo aquel, contra un país que, pese a las agresiones de ayer, hoy y siempre, busca amistad y cooperación. En este aspecto usted dirá que no nos queda de otra, y tiene razón. Ni modo de rascarle las costillas al tigre u a lo que se mueve en la entrepierna trasera.

Nada que ver lo anterior con lo sucedido este sábado en la reinauguración del “Azteca”. El columnista no se refiere al encuentro entre Portugal y los ratoncitos verdes, donde por cierto el equipo casi extranjero del vasco Aguirre fue abucheado hasta el cansancio, (incluido el grito homofóbico de “¡uuuuuto!” contra el portero nacional), sino a la tragedia donde un hombre perdió la vida ya que tras excesivo consumo de alcohol fácil se le hizo saltar a otro palco, pero nomás no le atinó. Otra víctima de la tolerancia oficial que más bien es complicidad por la venta exagerada de bebidas embriagantes en los estadios que en este caso enluta anticipadamente el mentado mundial de fútbol que se ve y siente el gran negocio ajeno a la mayoría mexica que ya quisiera tener lo suficiente para comer y no comprar boletos tan caros como el equivalente a varios años de salario mínimo o más, dependiendo de la cercanía con los jugadores pa’ tocarles las pompis u lo que se pueda, al fin y al cabo se trata del disfrute pleno del espectáculo. Todo sea por halagar a las mafias que en México encontraron el paraíso al grado de que hasta la muerte tiene permiso.

El de la voz insiste en la enajenación futbolera que conviene al poder para mantener obnubilada a la gente. (Nota.- quise decir “apendejada”, pero me ganó el respeto por la Semana Santa y el sincero fervor de quienes verdaderamente buscan la paz y la justicia entre los hombres de buena voluntad). A propo, sabrá que, por primera vez en siglos, los judíos impidieron le celebración de la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén, sea en la iglesia del Santo Sepulcro. Le digo, ¡puras mortificaciones!.

SUCEDE QUE

Entre lo poquito bueno de la mentada “reforma” electoral está la limitación de regidores que podrán ser hasta quince de acuerdo a la importancia del municipio. Y es que como es fácil comprobar solo aplauden a las autoridades en turno en lugar de hacer algo por el pueblo. Es decir, se hacen como Tío Lolo con tal de succionar, sea mamar el presupuesto con singular alegría. Y ni modo que sea invento…ahí les hablan a los que hacen “donaciones” por consigna como el ex embarcadero de la colonia Nacozari en la capital tamaulipeca.

Y hasta la próxima.