Por Agencias

Quito, Ecuador.- En una operación conjunta fuerzas de seguridad de Ecuador y Estados Unidos atacaron este viernes un refugio de la organización armada “ilegal” colombiana “Comandos de la Frontera” en la Amazonia ecuatoriana, informaron las autoridades.

El campamento servía como área de descanso del cabecilla de la organización, alias “Mono Tole”, y para “entrenamiento de narcoterroristas”, indicó un video publicado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en redes sociales.

“Los encontraremos donde sea que se escondan, ahí estaremos. Nuestras fronteras no serán las bases del narcotráfico”, declaró el mandatario en su mensaje. Agregó que esta “lucha en conjunto es solo el principio”.

Las imágenes muestran el bombardeo desde un helicóptero a una zona en medio de la selva, en la provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador.

Los Comandos de la Frontera están integrados por disidentes de diversos frentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla en 2016.

Se convirtieron en una organización dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, la cual opera en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño, fronterizos con Ecuador, según las autoridades que les señalan de la muerte de 11 soldados ecuatorianos en 2025.

La operación conjunta ocurrió dos días después de que ambos países anunciaron el inicio de acciones para garantizar la seguridad en la región y un día después de que Estados Unidos instó a sus aliados a pasar a la ofensiva contra los cárteles de la droga. (Ap/Afp/La Jornada).