Por Agencias

Washington.- Un misterioso Paseo de la Vergüenza de Jeffrey Epstein, que nombra a poderosos amigos del fallecido delincuente sexual y códigos QR que enlazan sus apariciones con los archivos publicados por el Departamento de Justicia, fue instalado muy cerca de la Casa Blanca en Washington.

La exhibición consiste en calcomanías, diseñadas al estilo del célebre Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, con los nombres en tipografía dorada de destacadas figuras públicas y sus presuntos vínculos con Epstein. Aunque esto no implica necesariamente que se haya cometido algún delito, si ha generado vergüenza y preguntas incómodas al respecto de la amistad de algunas personas con el financiero.

Entre las personas que aparecen en las estrellas de la plaza Farragut de Washington figuran: Ghislaine Maxwell, ex pareja y cómplice de Epstein encarcelada; Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos; Andrew Mountbatten-Windsor, ex príncipe del Reino Unido y ex duque de York; Bill Gates, cofundador de Microsoft; Larry Summers, ex presidente de Harvard; Les Wexner, magnate estadunidense; y Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos.

El nombre de Elon Musk, empresario y dueño de Tesla, también apareció dentro de unas estrellas azules pero fue arrancada rápidamente. Todos los individuos enlistados han negado tener conocimiento previo de los delitos del depredador sexual, incluido el presidente Donald Trump, quien se ha enfrentado a cuestionamientos sobre su pasada cercanía con Epstein. (The Independent/Afp/La Jornada).