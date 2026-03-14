Por Agencias

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) actualizará el código QR contenido en la credencial para votar, a fin de ampliar los márgenes de seguridad y control de los datos personales, así como otros elementos técnicos que permitan verificar la autenticidad de la mica.

La consejera Carla Humprhey, presidenta de la comisión del Registro Federal de Electores (RFE), señaló que el factor anterior está incluido en los cambios generales al modelo de credencial que se utilizará durante el periodo 2026-2031.

“Esto implica contar con un modelo y un documento más seguro, moderno y confiable; que la credencial se consolida con un estándar internacional en materia de identificación y que cada persona puede tener la certeza de que sus datos están protegidos bajo protocolos de seguridad de clase mundial”, explicó.

Añadió que estos códigos de alta intensidad sirven para hacer una validación más robusta de datos biométricos, “reduciendo los riesgos de suplantación de identidad”, mientras que la integración del domicilio a este código, a solicitud expresa de la persona, agilizará trámites bancarios, servicios y programas sociales.

Durante la exposición del punto en el consejo general del INE, dijo que la actualización se centra en estos códigos bidimensionales tipo QR, cuya finalidad es reforzar el control, seguridad y acceso a información confiable, tanto para procesos internos del INE como para servicios externos que se brindan a la ciudadanía.

Si bien desde 2019 el instituto usa los códigos QR, con el nuevo modelo “se da un salto cualitativo”, al adoptar herramientas de alta densidad en la infraestructura criptográfica.

“Esto significa que la autenticidad de la credencial podrá verificarse incluso sin conexión a internet mediante aplicaciones que ya tiene el Instituto, garantizando la confiabilidad e integridad de los datos personales”, dijo.

“Nuestra credencial se alinea con estándares internacionales; fortalece el acceso a servicios públicos y privados, y garantiza la protección de los datos de cada persona”, apuntó Humphrey previo a su aprobación unánime por los integrantes del consejo.

La credencial para votar es también el medio de identificación oficial más usado en México. (Fabiola Martínez/La Jornada).