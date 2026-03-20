Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) apoyará las acciones del Gobierno de México para facilitar el ingreso de connacionales durante la temporada vacacional de Semana Santa, a fin de que su tránsito por el país se realice de manera ordenada y sin contratiempos.

La dependencia, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, implementará medidas para garantizar la fluidez vehicular en carreteras federales, principalmente en rutas utilizadas por los mexicanos que regresan del extranjero a sus lugares de origen.

Como parte del operativo, se les brindará información y orientación vial con el objeto de que conozcan las condiciones de las carreteras; así como los números de emergencia, en caso de que así lo requieran.

La SICT informa que mantiene trabajos permanentes de conservación en la red carretera federal para asegurar condiciones adecuadas de operación.

Las acciones preventivas y de asistencia, se llevarán a cabo en coordinación con otras dependencias federales, como el Instituto Nacional de Migración (INM), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Guardia Nacional (GN) y Ángeles Verdes.

Asimismo, la dependencia señala que el objetivo es que el ingreso, tránsito y retorno de los mexicanos que viven en el extranjero y utilicen la Red Carretera Federal Libre de Peaje se realice sin ningún contratiempo.

Además, informó que dará apoyo a paisanos que arriben a aeropuertos internacionales, especialmente en la Ciudad de México, con el fin de brindarles apoyo y asesoría, para que su llegada y retorno sea segura, ordenada y en óptimas condiciones.

La SICT pide a los paisanos que tomen en cuenta los números de emergencia a los que pueden llamar para ser auxiliados en caso de un accidente vial.

CAPUFE: 074

Guardia Nacional: 088

Ángeles Verdes: 078

Emergencias: 9-1-1