Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de que las luchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscan beneficios para todo el magisterio, la mayoría de los maestros, como los de Tamaulipas, “permanecen pasivos ante las acciones emprendidas por el sindicato radical”.

En este sentido, el representante de la CNTE, Alberto del Canto Hernández, afirmó que el control del charrismo sindical es la principal razón por la que ellos no tienen representación en el Estado.

Reconoció que sería complicado establecer una representación formal de la organización en Tamaulipas, aunque no descartó que pueda lograrse mediante invitaciones y coordinación con la dirección política nacional.

Del Canto explicó que la lucha de la CNTE se sostiene pese a que la mayoría de los maestros parecen permanecer al margen. “Primero por el control del charrismo sindical, y segundo porque no comprenden la magnitud de lo que está afectando, como la ley del ISSSTE”, señaló.

Cuestionado sobre la ausencia del SNTE en las manifestaciones, el dirigente fue tajante: “No lo pueden hacer porque ellos apoyan al gobierno en toda su política. Así está el detalle”.

El representante de la CNTE confirmó que las protestas siguen vigentes a nivel nacional, mientras que en Tamaulipas las clases transcurren con normalidad bajo el control del SNTE.

Sin embargo, insistió en que existe la posibilidad de abrir camino a la CNTE en el estado: “Si hay oportunidad se podría hacer a través de los compañeros de la dirección política. Se hace la invitación y vamos para allá”.

Actualmente, la CNTE mantiene un paro nacional de 72 horas con suspensión de clases en varios estados y movilizaciones en la capital del país.

Las protestas buscan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de 2019 y mejoras salariales y laborales.

En Tamaulipas, las clases transcurren con normalidad bajo el control del SNTE, pero la CNTE insiste en que su lucha es de alcance nacional y podría extenderse a entidades donde aún no tiene representación formal.