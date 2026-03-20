Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente de la Sección 51 del SNTSA en Tamaulipas, Adolfo Sierra Medina, expresó su respaldo al nombramiento de la doctora Adriana Marcela Hernández Campos como nueva titular de la Secretaría de Salud del estado en sustitución de Vicente Joel Hernández Navarro.

Sierra Medina destacó que existe confianza en que la llegada de Hernández Campos permitirá mejorar la relación institucional y atender las necesidades de los trabajadores.

“Nos conocemos perfectamente y me parece una buena elección de parte del señor gobernador. Espero que esa relación sea duradera y que encontremos puntos de acuerdo en beneficio de la Secretaría, de los usuarios y de la relación sindical”, indicó.

El dirigente sindical recordó que en su momento realizó señalamientos y promovió manifestaciones contra el ex secretario Hernández Navarro, pero subrayó que no tiene caso hablar de lo malo del pasado. “Todo principio tiene un fin, y el ciclo del doctor Vicente concluyó. Lo que vale la pena recordar son los acuerdos que beneficiaron a los trabajadores”, dijo, deseándole suerte en sus nuevas actividades.

Respecto a los pendientes en materia laboral, Sierra Medina mencionó que aún falta avanzar en el tema de las basificaciones prometidas desde el sexenio federal anterior, particularmente para los trabajadores eventuales. Explicó que existen alrededor de 600 vacantes autorizadas por Hacienda, correspondientes a unidades hospitalarias y jurisdicciones en todo el estado, cuya aplicación permitirá reducir la sobrecarga de trabajo y mejorar la calidad de los servicios.

“Tenemos la confianza de que pronto esas plazas se puedan aplicar para beneficio de la sociedad, porque hoy estamos limitados en la calidad que ofrecemos por la carencia de personal”, puntualizó.