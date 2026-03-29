Por Agencias

Ciudad de México.- Las embarcaciones Friendship y Tigermoth con nueve tripulantes a bordo «arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar», informó la secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La institución naval indicó que «se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto», de las embarcaciones.

Desde esta mañana la Semar ha emitido diversos comunicados informando la situación de ambas embarcaciones, luego de que una aeronave las localizó a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

El arribo de las naves tipo Catamaran, se realizó con apoyo de un buque de la Semar, luego de que ambas partieron el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, y se habían considerado extraviadas. (Gustavo Castillo García/La Jornada/Foto Semar).