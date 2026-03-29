Por Redacción

Cd Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas informa a la ciudadanía que transitar por las carreteras del estado es seguro, gracias a la vigilancia permanente que realizan de manera coordinada los cuerpos de seguridad estatales y federales.

A través de operativos estratégicos, recorridos de supervisión y la presencia constante de autoridades en distintos puntos de las carreteras, se garantiza la protección de las y los usuarios, así como una respuesta oportuna ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Se exhorta a la población a conducir con responsabilidad, respetar los señalamientos viales y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, se recuerda que la línea de emergencia 911 se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar atención inmediata ante cualquier incidente.