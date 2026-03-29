Por Redacción

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en relación con el colapso de la Presa de Jales hacia la mina Santa Fe, ocurrido el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, los equipos de rescate mantienen labores operativas ininterrumpidas.

Durante toda la noche, las brigadas especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la empresa Industrial Minera Sinaloa han continuado avanzando en el proceso de exploración de las rampas de la mina. Este avance se realiza de manera técnica y cuidadosa, ya que las galerías se encuentran obstruidas con lodo.

Para estabilizar las condiciones del terreno y proteger a los rescatistas, se ha procedido con la colocación de tablas de triplay.

Hasta el momento, las brigadas han logrado asegurar y avanzar sobre 264 metros de tablones, alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero; sin embargo, tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador.

Las labores no se detienen. El siguiente objetivo prioritario de las brigadas es continuar con la exploración de 1.5 kilómetros de rampas, manteniendo la colocación de soportes de madera para garantizar un avance seguro. Para fortalecer y acelerar estos esfuerzos, durante el transcurso de este día se incrementará el número de personal técnico especializado desplegado en la zona.

Las autoridades sostienen un compromiso absoluto con la transparencia y el acompañamiento en este proceso, por lo que la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene informada de manera directa y permanente a los familiares sobre todos los avances que reportan los equipos de búsqueda y rescate.

Como medida de protección y para facilitar estas labores críticas, solicitamos a la población de las comunidades aledañas evitar acercarse a la zona de la mina, permitiendo así el libre tránsito de vehículos de emergencia y personal técnico. Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y evitar la propagación de rumores que puedan afectar a los familiares y a los equipos de emergencia.

Dicho incidente ocurrió a las 14:00 horas del 25 de marzo y fue reportado a las autoridades municipales hasta las 14:20 horas del 26 de marzo. Tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de México activó de manera inmediata los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio.

Los reportes técnicos indicaban que, al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas aún permanecen atrapadas. Para su rescate, las acciones que generó la empresa minera inicialmente continúan en desarrollo ininterrumpido y han sido fortalecidas estratégicamente por los tres órdenes de gobierno.

En el lugar se mantiene la ventilación constante al interior de la mina para asegurar las condiciones de soporte de vida, se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro.

Como medida indispensable de protección ciudadana y para garantizar la viabilidad de las operaciones, se exhorta categóricamente a la población a no acercarse a la zona de la mina y a evitar transitar por el camino a la Sindicatura de Cacalotán. Es de vital importancia mantener estas vías de acceso completamente despejadas para permitir el paso ágil y seguro de la maquinaria especializada y los vehículos de emergencia. Solicitamos a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades en el lugar y seguir las actualizaciones de este evento únicamente a través de los canales, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch en un comunicado. (Por Redacción).