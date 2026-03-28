Por Agencias

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) controló y disipó la presencia de hidrocarburo derramado en el Golfo de México y que afectó en mayor parte a la zona marítima de Coatzacoalcos, informó Miguel Ángel Miranda Lozada, subdirector de seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental de la dirección de Exploración y Extracción de Pemex.

Durante un recorrido ofrecido por la paraestatal a representantes de medios de comunicación, el funcionario destacó que el radar detectó la presencia de hidrocarburo en zona marítima el 12 de marzo, y al cuarto día de labores ya se encontraba totalmente limpio el litoral, desde Coatzacoalcos hasta Dos Bocas en Tabasco.

Sin embargo, fue evidente la presencia de personal de Pemex en diversos puntos de playa, desde Tabasco hasta Veracruz, en labores de limpieza en pie de playa y vigilancia en las entradas a mares interiores en el área de manglares y humedales de los estados que posiblemente hayan sido alcanzados por el derrame, como Campeche, y los ya mencionados

Miranda Lozada destacó la labor de la Secretaría de Marina en apoyo a la logística de atención a pescadores y ciudadanos que viven cercanos a la bahía, así como en las costeras interiores de ríos, lagos y lagunas que desembocan en el Golfo de México; en este sentido recalcó que incluso las granjas ostioneras, desde Tabasco a Veracruz, están sanas e intactas.

“Como pudieron observar en el recorrido, las playas desde Playa Norte en Carmen, la Playa Freddy en Sánchez Magallanes, Dos Bocas en Tabasco, y demás hasta Veracruz, no tienen presencia de hidrocarburo, apenas el radar detectó esta anomalía enviamos a nuestra embarcación especialista en disipación, y otras embarcaciones para hacer cinturones de contención en nueve puntos de la zona afectada en Veracruz”, expuso.

Continuó explicando, que luego de cuatro días de trabajo de contención y disipación, lograron el objetivo de no generar daños a los mares internos, y mantener controlada la zona de bahía.

También reveló que fueron más de mil 300 kilómetros de playa donde se dedicaron a la contención, pero no especificó el volumen derramado sobre el Golfo de México, ni de dónde salió la fuga.

Incluso, al cuestionarlo sobre las especulaciones de organizaciones civiles y medios internacionales que el inicio del derramamiento se presentó en la Plataforma Abkatun en la Sonda de Campeche, se limitó a responder que las preguntas debían ser sobre lo observado este día, que son sólo hipótesis de dichos organismos, y que la Secretaría de Marina se encargará de investigar dichas hipótesis.

Sin embargo insistió: “Ustedes pudieron ver que se mantiene personal de Pemex en diferentes puntos, las playas están limpias, las zonas marinas internas están en resguardo, las granjas ostioneras están operando, y hay bañistas en casi todas las playas que recorrimos”. (Jairo Magaña/La Jornada).