Por Agencias

Matamoros, Tamaulipas.- Las autoridades de Estados Unidos entregaron este jueves al ex presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas Edgar Danés Rojas a autoridades mexicanas en el Puente Internacional Matamoros-Brownsville, para que enfrente un proceso penal por el delito de violación agravada en agravio de una menor de 14 años.

La entrega se realizó en el cruce fronterizo que conecta a Matamoros con Brownsville, Texas, como parte de los mecanismos de colaboración entre ambos países. Tras su recepción, el imputado fue arrestado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para cumplimentando una orden de aprehensión girada por un juez de Nuevo Laredo.

El caso se originó en julio de 2024 por hechos ocurridos en Nuevo Laredo. En noviembre de ese mismo año, el Congreso del estado aprobó el desafuero del entonces funcionario, retirándole la inmunidad procesal para que pudiera ser investigado y procesado por las autoridades ministeriales.

Posteriormente, Edgar Danés Rojas se dio a la fuga, lo que derivó en la emisión de una ficha roja para su localización internacional. Fue detenido en marzo de 2025 en Texas, en coordinación con autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información disponible, un juez federal negó recientemente el amparo promovido por su defensa, con lo que se confirmó la validez de la orden de aprehensión vigente.

Tras su entrega, el exmagistrado será puesto a disposición de las instancias correspondientes en Tamaulipas. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial el centro de reclusión al que será trasladado, aunque la causa penal está relacionada con hechos ocurridos en Nuevo Laredo, donde corresponde llevar a cabo el juicio en su contra.

Además de esta acusación, el imputado ha sido señalado en otras investigaciones por presunto acoso sexual y laboral. Asimismo, en agosto de 2024 fue víctima de un ataque armado en Ciudad Victoria, donde resultó herido por impactos de bala. (Martín Sánchez Treviño y Carlos Figueroa/La Jornada).