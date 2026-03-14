Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delegado de Programas Federales del gobierno federal en el estado, Luis Lauro Reyes Rodríguez, reconoció que existe necesidad de abrir más sucursales del Banco del Bienestar en Tamaulipas, aunque aclaró que hasta ahora la Federación no ha autorizado nuevas construcciones.

Actualmente operan 61 sucursales en el estado, y aunque los alcaldes ya han ofrecido predios para futuras instalaciones, el funcionario señaló que todo depende de que se liberen recursos desde el gobierno federal.

“Estamos preparados para colocar nuevas sucursales en todos los municipios, y ya conocemos la necesidad de cada uno, pero hasta la fecha no nos han dado indicación de una futura construcción”, explicó.

Reyes Rodríguez destacó que la mayor demanda se concentra en colonias periféricas de zonas urbanas, donde los beneficiarios enfrentan largas filas y traslados. En municipios rurales, las sucursales suelen estar en las cabeceras, lo que obliga a los habitantes de comunidades alejadas a recorrer grandes distancias.

El delegado recordó que en Tamaulipas hay más de 800 mil beneficiarios de programas federales, con una derrama económica anual superior a 24 mil millones de pesos.

Sobre rumores de su posible remoción, Reyes Rodríguez fue tajante: “No he sido notificado de nada. Seguimos trabajando con metas claras y en colaboración con el gobierno del estado; de hecho acudí hoy a este evento invitado como delegado de Bienestar » refiriéndose a la entrega del Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya.