Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que la Secretaría de Marina desplegó este jueves un operativo en un domicilio vinculado a la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, en el que 11 integrantes de esa organización fueron abatidos, uno más detenido y, de manera inicial, fue retenida una hija de Ismael El Mayo Zambada, quien posteriormente fue liberada al no existir indicios de su participación en actividades delictivas ni orden de aprehensión en su contra.

“Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelió el ataque. Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico”, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

El operativo se llevó a cabo la madrugada de este jueves en diversos municipios de Sinaloa, con el foco en la comunidad de El Álamo, en Culiacán, donde se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en una finca identificada como propiedad de Ismael El Mayo Zambada, lo que mantiene en alerta a la zona sur de la capital sinaloense.

Según medios locales, durante esta acción se detuvo inicialmente a Mónica Zambada Niebla. Sin embargo, el Gabinete confirmó, sin revelar la identidad, que una hija de un líder criminal fue retenida y posteriormente liberada.

«En una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal. Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, señaló.

«Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, señaló.

También fue detenido Omar Oswaldo Torres Cabada de 39 años, alias “El Patas”, de la misma facción criminal, en la localidad de Valle Escondido, de Culiacán.

De acuerdo con fuentes de la Marina, esta acción forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ir por cuadrantes en el estado para inhibir la actuación de grupos generadores de violencia, principalmente de las facciones del Cártel de Sinaloa que imperan en la entidad. (Iván Evair Saldaña y César Arellano/La Jornada/Redacción).