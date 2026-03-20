Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Doña Claudia debe hacer a un lado las provocaciones de Trump. No caer en la polémica que con tal personaje sería interminable. Transcurren días, semanas, hasta meses y el tipo insiste en que México está gobernado por grupos delincuenciales y que La Jefa tiene miedo de enfrentar la situación. Falso lo primero como lo segundo. Si bien es cierto que en algunas regiones predomina la violencia, también es cierto que las fuerzas del orden cumplen con su deber sin dejar de aceptar que existen “servidores públicos” que aprovechan la charola para hincharse los bolsillos.

La república está bien dirigida. Una prueba es la alta estima a favor de la Señora Presidenta del 75 por ciento en promedio, algo jamás visto, ni siquiera con AMLO. ¿Qué falta valor?. ¡Mentira!. En este sentido ni como negar que entre lo primordial está el combate a la inseguridad. ¿Acaso la detención y muerte de “el mencho” no es suficiente para calificar de valiente al supremo gobierno?. Y esto es solo parte de la película por la que tarde o temprano han de desfilar los actores más sobresalientes de la delincuencia organizada y ojalá también la de cuello blanco.

El mentado Trump (por los millones de mentadas que recibe cada segundo de todo el mundo), dice que Doña Claudia no se deja ayudar. Está claro que el sujeto de marras confunde colaboración, intercambio de información y todo lo relativo a coordinar fuerzas y esfuerzos para alcanzar objetivos definidos, con la intención de vulnerar la soberanía y libertad mexica. Está “tonto de la cabeza” (como decía mi sagrada abue que El Creador ha de tener a su diestra cual consejera de casos difíciles), tonto repito, aplicándole generoso calificativo, para suponer que por estos andurriales lo esperamos con los brazos abiertos. ¡Dios nos libre de tan infernal monstruo!.

El asunto es que La Jefa ignore las habladas del republicano que desesperado no encuentra forma de salir de tantas broncas en que tiene metido a su país. Ahora mismo busca ayuda de Europa para avanzar en la guerra con Irán que, dicho sea, le salió respondón y defensor suicida de su territorio y patrimonio. Ya sabéis que los gringos van sobre el petróleo y por la mayor reserva de gas del planeta, nada más que se topó con un pueblo dispuesto a morir en la raya antes que permitir el dominio imperialista. Y deje que llevándose entre las pezuñas a Israel mantiene un conflicto que coloca a la humanidad al filo de la navaja o del exterminio que pa’l caso es lo mismo.

El republicano es peligroso justo por la alteración de sus facultades mentales. Es un loco que anda suelto buscando camorra. De ahí la necesidad de mandarlo al diablo en lo que a intervenir en México se refiere. El tipo ya sufre rechazo internacional debido a las consecuencias imaginadas y semejantes a las provocadas por Hitler que condujeran a la catástrofe conocida.

En cuanto a Cuba EU encuentra a un pueblo vulnerable en muchos aspectos que de verdad es heroico por todo lo que ha enfrentado y superado en ocasiones, aunque pareciera que finalmente caerá en las garras de los buitres del capitalismo. Los caribeños no tienen salida acosados por el hambre, la pobreza, carencia de energéticos y todo lo que sabemos derivado del gobierno irresponsable que deja morir a millones por la terquedad de defender un sistema que aceptemos, en la isla fracasó. Ahí los políticos olvidaron que primero es el bienestar ciudadano y después los ideales y sueños a veces alejados de la realidad. El sacrificio de la mayoría no va con la comodidad y abundancia de la élite gobernante.

SUCEDE QUE

En Tamaulipas ha sido una semana de cambios gubernamentales. Como sabéis, entre los más sorprendentes estuvo el de Vicente Joel Hernández Navarro el que por sobradas razones se consideraba inamovible en la secretaría de Salud. Otro fue en Comunicación Social donde Paco Cuéllar Cardona, sin ser político, cumplió dignísima etapa dentro del oficio de informar con profesionalismo y honestidad. Paco conserva el mérito de haber revalorado al gremio después de que durante los gobiernos de Egidio Torre Cantú y Cabeza de Vaca los periodistas fueran perseguidos, acallados y reprimidos por la fuerza del estado. En su lugar llegó el nayarita Gerardo Algarín Hernández, técnico él, al parecer recomendado por Jenaro Villamil, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano quien recién realizara extensa entrevista de cobertura nacional a Américo Villarreal Anaya. La ola alcanzó a la UAT donde causó baja Manuel Aguilar González como titular de Comunicación siendo sustituido por José Torres Alexanderson quien colaboraba en programas de Bienestar en Coahuila.

Y hasta la próxima.