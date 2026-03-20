Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En los últimos días la conversación y narrativa política estatal ha girado en torno a la sacudida que dio el Gobernador Américo Villareal a su gabinete.

Mucho ruido político en algo tan ordinario como renovar el equipo de colaboradores. Hay quienes alimentaron idea de incertidumbre en el destino del gobierno, ajustes innecesarios, reacomodo para la recta final de la administración para hacer frente a los procesos políticos del 27 y 28.

La verdad es que los inquilinos todos de Palacio han realizado cambios por renuncias, retiros, motivos de salud o por asumir nuevas responsabilidades, lo que no es motivo controversia.

Una administración no se valora por los movimientos internos que generan los titulares de la esquina del poder, sino por resultados palpables, logros en territorio.

Y, en el ámbito político electoral, el gobierno americanista no se ha metido ni se meterá en temas que solo competen a su partido, Morena. El timonel del barco nunca permitirá que sus funcionarios sean “operadores” o “ingenieros” electorales. Una cosa es el partido y otra el gobierno.

Pareciera que esas versiones fueron alentadas desde la oposición para socavar la imagen de AVA en la víspera de su IV Informe de Gobierno.

A unas horas de comparecer ante la ciudadanía y fuerzas vivas de Tamaulipas, hay datos que derrumban cualquier pesimismo y obligan a replantear el debate.

Por ejemplo, la inversión de más de 21 mil millones de pesos en obra pública; 433 millones de dólares en inversión extranjera, y más de dos mil 300 millones destinados a Salud.

Son datos duros que cambian la narrativa, al igual que la reducción histórica de la pobreza en territorio tamaulipeco, uno de los principales logros del gobierno de la 4TT.

Mientras el ruido político habla de ajustes, los datos hablan de resultados.

El encuentro de Américo con la ciudadanía se dará el próximo lunes 23 en el Polifórum de esta capital. Llega bien posicionado al frente del destino de los tamaulipecos.

Oficialmente no ha trascendido quien viene de representante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores y funcionarios, aunque la parafernalia de la 4T es diferente a la época de los gobernadores del partido único. Son tiempos de austeridad republicana.

Por cierto, las glosas del informe serán hasta después de Semana Santa, como dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera. No hay mucha prisa.

Asunto aparte, la justicia tarda pero llega. Tal es el caso del ex presidente del Tribunal Electoral, Edgar Danés Rojas, entregado este jueves por Estados Unidos a autoridades tamaulipecas acusado por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor.

El neolaredense fue desaforado por el Congreso del Estado en noviembre del 2024 por denuncia de la Fiscalía. Desde esa fecha vendió sus propiedades en ciudad Victoria y huyó a Laredo Texas, donde fue detenido en marzo del 2025.

Al defenderse en tribunales gringos, el proceso duró un año hasta ser deportado esta semana. Pagará su pena en Tamaulipas.

Doctorado en Derecho, fue funcionario en los gobiernos de Tomás Yarrington y Egidio Torre Cantú, secretaría de Desarrollo Rural, integrante del CDE del PRI, catedrático universitario y magistrado del TRIELTAM.

La pregunta ¿es el mismo camino que seguirá aquél que les platiqué? Porque ya van dos años y medio desde que se fue del país con una larga cola, y meses que la Corte decidió que sigue con orden de aprehensión.

Tema aparte, una estrellita para el Gobernador Villarreal por la decisión de pagar sueldos atrasados que la Cruz Roja debía a su personal de varias delegaciones. No es entrega cheque en blanco y dinero en greña. El billete llegará a los empleados y voluntarios (que también cobran).

Hay nuevas reglas del juego en la relación con la Roja, que rige entre el gobierno federal, estatales y municipios.

Como institución privada, CR deberá resolver sus propios problemas económicos. El gobierno recontratará al personal idóneo para cubrir plazas de Protección Civil y Centro de Urgencias Médicas. No hay subsidios.

Esto hace suponer que la Cruz Roja no volverá abrir sus delegaciones cerradas. Entones los bienes, como toda organización de la sociedad civil, deberán pasar al patrimonio del sector público.

Por la UAT, el Rector Dámaso Anaya encabezó jornada académica en Odontología del Campus Tampico, donde reafirmó el objetivo de seguir impulsando la calidad de la educación, inversión y compromiso social.

Tomó protesta al Dr. Rogelio Oliver Parra como director de dicha facultad para el ciclo 2026-2030, formalizando así una etapa que dará continuidad al desarrollo académico y crecimiento de la institución.

En la víspera, Anaya le dio una sacudida a su equipo de colaboradores. Entregó nombramientos a Evelia Reséndiz Balderas, como encargada del Despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

A Jesús Gerardo Delgado Rivas como director general de Servicios Escolares, y a José Torres Alexanderson como encargado del Despacho de la Secretaría de Comunicación y Difusión.