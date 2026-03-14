Por Agencias

Durango.- La Secretaría de Marina informó sobre la detención de tres personas armadas en el municipio de Elota, Sinaloa, uno de ellos un menor reportado como desaparecido el pasado 10 de marzo en la ciudad de Durango.

El martes pasado, la Fiscalía General del Estado de Durango difundió las fichas de búsqueda de los adolescentes Rafael Delgado, de 15 años, y Martín Alexander, de 14.

Aunque ambos desaparecieron el mismo día, no se encontraban juntos. Rafael Delgado fue visto por última vez en el fraccionamiento Rinconada Las Flores, mientras que Martín Alexander desapareció en la colonia Octavio Paz, ambos en la ciudad de Durango.

La mañana de este viernes 13, medios de comunicación de Sinaloa difundieron un comunicado de la Secretaría de Marina, en el que se informó que, en la localidad de Nuevo Salto Grande, rumbo a Paredón Colorado, en el municipio de Elota, personal de las fuerzas armadas interceptó un vehículo sospechoso.

Al revisar la unidad se aseguraron tres armas largas, un arma corta, 13 cargadores, cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.

En la información difundida también se publicó una imagen de los detenidos, en la que aparecen dos adultos y un adolescente de baja estatura, pelo negro, pantalón de mezclilla y vestía una sudadera, vestimenta similar a la que portaba Martín Alexandro el día de su desaparición.

Ante esta situación, familiares de Rafael Delgado hicieron un llamado a través de algunos medios de comunicación de Durango para que las autoridades investiguen qué ocurrió con el menor y se informe sobre su paradero. (Saúl Maldonado/La Jornada).