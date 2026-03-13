Por Agencias

Tampico, Tamaulipas.- La ex diputada federal del PRI Gabriela “A”, y ex directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan, Veracruz, fue detenida en el estado de Puebla tras permanecer varios meses prófuga de la justicia, acusada de retener ilegalmente a su propia nieta, una niña de dos años cuya desaparición motivó la activación de una Alerta Amber de alcance nacional.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dentro de la carpeta NUC 603/2025, en la que se investiga el delito de retención de menores, figura contemplada en el Código Penal estatal y sancionada con penas de hasta seis años de prisión.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la menor, la niña -identificada en el expediente como “N”- fue entregada el 10 de mayo de 2025 en Plaza Altama de Tampico para convivir con su abuela paterna, Gabriela “A.G”.

Sin embargo, después de ese encuentro la menor no volvió al hogar materno.

Según consta en la investigación ministerial, la imputada se negó a devolver a la niña y posteriormente desapareció del domicilio donde se encontraba en Veracruz, dejando de responder llamadas y mensajes de la madre.

La fiscalía sostiene además que durante el proceso la exlegisladora habría proporcionado información falsa sobre domicilios ante autoridades judiciales en Tuxpan, lo que complicó su localización durante varios meses.

Ante la imposibilidad de ubicar a la menor, las autoridades emitieron una Alerta Amber nacional, mecanismo de búsqueda inmediata para niñas, niños y adolescentes en riesgo.

Fuentes cercanas al caso señalan que durante ese periodo la exfuncionaria promovió diversos recursos legales y juicios de amparo, presuntamente con el objetivo de frenar la ejecución de la orden de aprehensión.

Tras varios meses de búsqueda, la mujer fue ubicada y detenida en Puebla, donde también fue localizada la menor.

De acuerdo con información preliminar, la exdiputada permanece bajo custodia en los separos del C5 de Puebla, en espera de ser trasladada a Tamaulipas para enfrentar el proceso penal correspondiente.

La niña quedó bajo resguardo del Sistema DIF, institución que determinará su situación legal mientras continúan las diligencias ministeriales. (David Castellanos Terán/La Jornada).