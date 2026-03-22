Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El arquero Raúl “Tala” Rangel atajó un penal cuando el partido expiraba para que Chivas preservara este sábado la victoria por 3-2 ante Rayados de Monterrey, y así afianzarse en el liderato del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx.

El serbio montenegrino Uros Djurdjevic ejecutó la pena máxima durante el octavo minuto del tiempo de compensación, después de que en los últimos 10 minutos Rayados marcó un par de dianas que apretaron el marcador.

Chivas controló el partido luego de los tantos de Armando “La Hormiga” González (al minuto 18), José Castillo (46) y Bryan González (55), los últimos dos con sendos disparos desde fuera del área.

El triunfo se complicó para el conjunto tapatío luego de que Djurdjevic recortó al 88 y Ricardo Chávez hizo el segundo de los anfitriones al 90+3.

El árbitro Víctor Cáceres Hernández marcó el penal con el que concluiría el partido tras una mano en el área de Bryan González. Rangel fue a su banca para charlar con su técnico, el argentino Gabriel Milito, antes de atajarlo, al lanzarse a su costado izquierdo y quedarse con el balón.

Chivas hilvanó con este resultado su cuarta victoria, coincidiendo con el buen momento goleador de “La Hormiga” González, para asegurarse irse al parón de la Fecha FIFA como líder con 30 unidades, luego de celebrar su décima victoria del campeonato.

Rayados quedó fuera de la zona de liguilla al ubicarse en la novena posición con 14 puntos, luego de sumar su tercera jornada sin victoria (dos derrotas y un empate).

Con su efectiva actuación, “La Hormiga” González ya alcanzó en el liderato de goleo al brasileño Joao Pedro (San Luis) con diez dianas. Ambos futbolistas, junto con el portugués Paulinho (Toluca), fueron monarcas de goleo del pasado Apertura 2025 con 12 dianas.

Tanto José Castillo como Bryan González se estrenaron como goleadores en este campeonato con sus soberbias definiciones desde muy lejos de la portería rival.