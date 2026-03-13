Por Redacción

Manzanillo, Colima.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que entre 2025 y 2026 Colima recibirá una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos (mdp), de los que 8 mil 866 mdp se destinarán a obras de infraestructura carretera, puentes y caminos, mientras que para acciones en materia hidráulica serán cerca de 2 mil 700 mdp, lo que se suma a los 6 mil 52 mdp que recibe esta entidad por los Programas para el Bienestar.

“Colima recibe, además de las aportaciones de ley del Gobierno de México de los recursos federales, 6 mil 52 millones de pesos en Programas del Bienestar. Y como lo hemos señalado entre 2025 y 2026 estará recibiendo más de 10 mil millones de pesos en obras de infraestructura, en agua y caminos, es una inversión histórica para Colima, además de lo que ya conocen las obras relacionadas con el Puerto de Manzanillo, es una inversión muy importante para Colima y estamos muy contentos de estar aquí”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Sexta Región Naval.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que con la inversión en carreteras, puentes y caminos generarán cerca de 26 mil 600 empleos directos e indirectos. Los recursos se destinarán al MegaBachetón para intervenir 184 kilómetros (km) de un total de 271 de la Red Federal Libre de Peaje.

Además se trabaja en puentes y distribuidores viales: El libramiento Arco Norte, que entrará en operación en marzo de este año; el libramiento Arco Sur, con un avance del 78 por ciento; el puente El Chical, de 736 metros de longitud; el puente Presa Las Trancas, que se concluirá en abril; el puente Las Tunas, cuyas obras se terminan en noviembre; el puente Barrio V, que concluye en marzo 2027; el puente de ingreso principal a Manzanillo, cuya obra inicia en mayo y el recinto portuario Tapeixtles “la Flechita”, cuyos trabajos arrancan en abril.

Agregó que también se interviene la autopista Armería-Manzanillo, que concluye en diciembre de 2026. En cuanto a caminos artesanales, se da continuidad a los ubicados en Plan de Zapote-Ixtlahuacán y entronque Villa de Álvarez-Minatitlán-Campo 4-Lagunitas; serán 6 km este año.

El director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que la inversión hidráulica duplicará el suministro de agua, a través del programa Agua para Colima que se trata de un acueducto de 21 km, una planta potabilizadora, una de bombeo y tanques de almacenamiento, con ello aumentará el volumen de agua disponible para Colima y Villa de Álvarez en beneficio de 238 mil habitantes. En el caso de infraestructura hidroagrícola, se construirá la Presa Derivadora Armería que mejorará las condiciones de los cultivos en alrededor de 4 mil hectáreas.

Detalló que en 2025 se realizaron 151 obras como redes de conducción, rehabilitación de pozos, plantas de bombeo y potabilizadoras con una inversión de 198 mdp en beneficio de diferentes colonias del estado.