Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El comisionado nacional del Partido del Trabajo en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano, aseguró que la alianza con Morena “no está fracturada”, pese a las tensiones que se han evidenciado tras el rechazo a la reforma electoral y las diferencias con el Partido Verde.

“No sé quién ha dicho que hay fracturas. (Ricardo) Monreal tendrá sus opiniones, pero hasta ahora la presidenta de Morena no se ha pronunciado en el sentido de un rompimiento”, indicó.

Ortega Lozano defendió la congruencia del PT en la votación de la reforma electoral, aunque reconoció que no fueron consultados en el proceso y que las encuestas que supuestamente respaldaban la iniciativa nunca se hicieron públicas.

El dirigente insistió en que el partido está de acuerdo en temas como el financiamiento público exclusivo para partidos y la representación plurinominal como voz de las minorías.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el argumento de que aún no conocen la propuesta.

La contradicción es evidente: mientras Ortega Lozano asegura que la alianza sigue firme, las declaraciones de Ricardo Monreal y las posturas divergentes del Verde y el PT muestran un cúmulo de fisuras.

La narrativa oficial intenta tapar las grietas con discursos de unidad, pero los hechos revelan un bloque legislativo debilitado y lleno de dudas.

JOSÉ BRAÑA BUSCA SER ALCALDE DE VICTORIA ¿POR PT, VERDE O POR MORENA?

A su vez, el diputado federal Pepe Braña Mojica, siglado por el Partido Verde pero afiliado a Morena, reafirmó su respaldo al llamado Plan B de la reforma electoral, el cual contempla un ahorro de 4 mil millones de pesos.

“La ciudadanía está de acuerdo en reducir plurinominales y en bajar el presupuesto a los partidos. Es un sistema muy caro y este ajuste fortalece la democracia”, aseguró.

Braña recordó que la propuesta original de reforma -que incluía la reducción de 200 diputados y 32 senadores- fue un compromiso de campaña tanto suyo como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lamentó que no haya pasado, pero insistió en que el Plan B permitirá avanzar en la misma dirección.

El legislador aclaró que su voto a favor de la reforma electoral se debió a su afiliación a Morena, aunque haya sido siglado por el Verde en esta elección y por el PT en anteriores. “Respeto la decisión de mis compañeros del Verde que votaron en contra, pero no hubo presiones de nadie. Fue mi decisión y mi compromiso con los ciudadanos”, subrayó.

Además, Braña destacó que la gente rechaza las listas de plurinominales “por compadrazgo” y la existencia de 32 senadores, lo que considera un gasto innecesario. Confirmó que votará a favor de las leyes secundarias que integren el Plan B.

En paralelo, adelantó su interés en ser alcalde de Victoria en el futuro, respetando los tiempos electorales. También mencionó iniciativas propias, como reforzar la vigilancia sanitaria en casetas y trabajar para la reapertura de la frontera, en coordinación con Senasica y autoridades federales.

CARLOS CANTUROSAS: NO SE CONFUNDAN… ME SIGLÓ EL VERDE PERO SOY MORENISTA

También el diputado federal por Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, salió al paso de las dudas sobre su filiación política y aclaró que aunque llegó a la Cámara de Diputados bajo las siglas del Partido Verde su convicción y militancia están en Morena.

Recordó que en 2024 se inscribió en el proceso interno de Morena, ganó la encuesta por amplio margen y, por cuestiones de siglado, apareció como candidato del Verde. “Soy consejero estatal de Morena y siempre he estado en ese proyecto”, subrayó.

Canturosas Villarreal explicó que al llegar a la Ciudad de México, junto con otros tres diputados que también fueron siglados por el Verde, se les pidió permanecer en esa bancada. Agradeció a sus dirigentes, pero insistió en que nadie debe confundirse: “Soy morenista, aunque esté siglado al Verde”.

El legislador reiteró que votó a favor de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque no alcanzó mayoría calificada por el rechazo de diputados del PT y del Verde.

“Los respeto, no voy a generar conflicto ni comentarios sectarios. En el 99 por ciento de las cosas hemos estado juntos”, insistió.