Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Armando González marcó un doblete durante la primera media hora, para sentenciar la victoria de las Chivas por 3-0 sobre Santos en la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La Hormiga González abrió la cuenta con un remate frente al arco, luego de correr con la fortuna de que le quedó a merced un rechace del arquero, Carlos Acevedo a los 12 minutos.

El delantero de Chivas, de 22 años, firmó a los 31 su primer doblete del torneo al mostrarse preciso para rematar una diagonal de Richard Ledezma con el marco totalmente abierto.

Ricardo Marín hizo más holgada la victoria con un remate de tacón que se coló junto al poste durante el segundo minuto de descuento. El cuadro dirigido por Gabriel Milito celebró su octava victoria del torneo y sumó 24 unidades para colocarse provisionalmente en la segunda posición.

Santos, que había puesto fin el domingo pasado a dos años sin victorias como visitante al imponerse en Tijuana, sufrió su octavo revés en 11 fechas para quedarse en el fondo de la clasificación con cinco unidades.

González tuvo la oportunidad de firmar su segundo triplete como jugador a la vuelta del descanso, pero su remate dentro del área ante Acevedo apenas se fue a un lado de la portería.

Con esta actuación, La Hormiga suma a Santos en el listado de 12 equipos a los que les ha marcado en la Liga MX, quedándole pendiente por hacerlo contra cinco escuadras.

El ariete del Rebaño Sagrado -vigente campeón goleador junto con el portugués Paulinho y el brasileño Joao Pedro (San Luis) con 12 dianas- llegó a ocho tantos en el campeonato para seguir al acecho de Joao