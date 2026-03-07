Por Agencias

Ixtapaluca, Estado de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió mantener “la cabeza fría” ante las aseveraciones hechas este sábado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y anunció una “coalición militar” para combatir al narcotráfico.

Cuestionada por reporteros a su llegada al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 296, en Ixtapaluca, Estado de México, la mandataria respondió: “Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría”.

La presidenta acudió al plantel para encabezar su inauguración y, ante cientos de estudiantes, sostuvo que la construcción de nuevas escuelas contribuye a reducir la violencia y ampliar las oportunidades de desarrollo.

“Cuando hay acceso a la educación hay menos violencia y más desarrollo”, afirmó, al destacar que la educación pública “es la mejor de todas” gracias al trabajo de maestras y maestros.

Durante el acto, dialogó con estudiantes y les preguntó qué habrían hecho si no se hubiera construido el plantel. Algunos respondieron que habrían tenido que trabajar o trasladarse lejos de sus hogares para continuar sus estudios.

El acto contó con la presencia de los secretarios de Educación Pública, Mario Delgado, y de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva, así como de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La mandataria estatal indicó que la obra forma parte del plan integral para el oriente del Estado de México, que contempla una inversión superior a 75 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de vida en la zona urbana con mayor pobreza del país.

Por su parte, Delgado señaló que la meta del sexenio es crear 200 mil nuevos lugares en educación media superior, con la construcción de 20 nuevos bachilleratos este año y 25 más en 2027. También recordó que en abril se depositará el pago acumulado de enero a abril de la beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato público.

El secretario Esteva informó que el nuevo plantel requirió una inversión de 70 millones de pesos para su construcción y 17 millones para su equipamiento, con capacidad para más de 500 alumnos por turno.

La alumna María Estefany Herrera Preciado, de la especialidad en ciberseguridad, señaló que contar con una escuela de este tipo abre oportunidades para que jóvenes de la comunidad se conviertan en profesionistas y contribuyan al desarrollo social.

Sheinbaum realiza este sábado una gira por el Estado de México; más tarde inaugurará otro plantel en Chimalhuacán y encabezará en Tecámac la entrega de escrituras y condonación de créditos del programa Vivienda para el Bienestar. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).