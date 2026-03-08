Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como resultado del Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, autoridades educativas de los 32 estados y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) analizan regular el uso del celular en los planteles educativos, informó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Porque no había y ya hay evidencia científica que ha provocado (los dispositivos móviles) más malestar que bienestar; han dañado más la salud emocional que las ventajas que dan en el aprendizaje cognitivo entre niñas y niños de 2 a 16 años”, expresó.

Indicó que, de acuerdo con investigaciones, un estudiante mexicano menor de 16 años navega en internet alrededor de 9 horas diarias, lo que representa un tiempo excesivo. Además de que muchas veces lo hacen sin supervisión de familiares y tienen acceso a contenido no adecuado para su edad.

“Desde luego, lo que navega y lo que comenta no está regulado, no tenemos conocimiento ni los papás ni los educadores de lo que está sucediendo, y a eso fuimos a México, a ver cómo vamos a reaccionar”, indicó.

Compartió que esto es un problema mundial y ya hay 70 países que han prohibido el uso de los teléfonos celulares en las escuelas, algunos desde el primer grado de primaria hasta el tercer año de preparatoria, por lo que reiteró que, con el apoyo de especialistas, se analiza si se adoptaría una postura similar.

“A eso fuimos a ver cómo nos sumamos, lo que hay que analizar sin demonizar la tecnología. No es un tema o una discusión si es mejor la realidad que la virtualidad, sino es un tema de entender que las empresas -y en esto Australia es el primero- han pedido que, por ejemplo, para inscribirse a las redes sociales se tiene que ser mayor de 16 años. No puedes entrar ni a TikTok, no puedes estar en Instagram ni puedes estar en Facebook, porque ya se entendió que esto puede ser nocivo para la salud mental”, enfatizó.

Reafirmó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, participará en el análisis de este tema y se sumará a la decisión que se tome a nivel nacional, refrendando su compromiso con la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.