Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de presentar una iniciativa en demanda de vacunas, en medio de una serie de acusaciones, el diputado Ismael García Cabeza de Vaca se atrincheró en su curul, sin responder a las aclaraciones que le hicieron otros diputados, desmintiendo y reclamando la ligereza de sus afirmaciones.

El legislador panista propuso exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Tamaulipas a gestionar ante la federación “las vacunas necesarias para las niñas y niños de nuestro estado a fin de que puedan completar su esquema básico de vacunación”, asegurando que el gobierno dejó caer la cobertura dejando a generaciones sin protección, lo que disparó la incidencia de padecimientos prevenibles.

De acuerdo con la versión oficial del Congreso del Estado, durante el debate los legisladores coincidieron en que la propuesta carece de sustento técnico y se basa en información desactualizada, lo que podría generar alarma innecesaria entre la ciudadanía.

El diputado Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud, subrayó que el sistema de vacunación en Tamaulipas registra un índice de desempeño cercano al 99 por ciento en la cobertura de los esquemas nacionales, ubicándose entre los más altos del país, cuando el anterior gobierno, encabezado por el hermano del diputado, lo había dejado entre el 4.5 y el 4.7 por ciento.

Señaló que la prioridad debe centrarse en fomentar la participación de las familias para que acudan a vacunar a sus hijos, y no en difundir información que pudiera interpretarse como una alerta epidemiológica, ya que actualmente no existen casos de sarampión en el estado.

“No hay casos de sarampión en Tamaulipas y tenemos que insistir en la vacunación masiva de forma indiscriminada para evitar que se presente esta epidemia”, destacó.

El diputado promovente, tras presentar la iniciativa no regresó al podio a sustentarla, y sólo el coordinador de su bancada, Gerardo Peña, intentó justificarla, al dicho de que “no puede soslayarse una alerta” al respecto, lo que también se advirtió, resultaría hasta en un delito por estar fuera de contexto y facultades para el legislativo emitirla.

Por su parte, la diputada Gabriela Regalado Fuentes afirmó que no existe desabasto de vacunas en la entidad y que, en febrero de 2026, las autoridades federales y estatales reforzaron la estrategia de vacunación contra el sarampión, garantizando el suministro de todos los esquemas de inmunización.

“Por parte del gobierno federal hay una inversión histórica en salud por más de 4 mil 300 millones de pesos para Tamaulipas, lo que incluye insumos, operación y refuerzos de vacunación”, señaló.

Asimismo, recordó que durante la administración anterior se detectaron irregularidades en el manejo de recursos destinados a la salud, incluyendo gastos sin comprobar y transferencias indebidas, lo que, dijo, evidencia que los argumentos presentados en la iniciativa no corresponden a la situación actual.

“Es importante hablar de salud, pero con datos, pero también que la ciudadanía conozca, porque dicen que fue en el pasado, pero también lo que se hizo mal en el pasado impacta en el presente”, puntualizó.

En su intervención, el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez sostuvo que la iniciativa se sustenta en datos del pasado y no toma en cuenta los esfuerzos actuales del gobierno del estado para fortalecer el sistema de salud.

Recordó que diputados han implementado jornadas médico-asistenciales en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, con el objetivo de garantizar el acceso a vacunas y servicios médicos para toda la población.

“Tal parece que se trajo información de cuando su hermano administraba el estado. Hoy tenemos un gobernador que, a pesar de haber recibido una deuda superior a los 15 mil 700 millones de pesos, escucha, atiende y está dando resultados a las y los tamaulipecos”, expresó.

La propuesta, debatida con dispensa de turno por el pleno, fue rechazada con 26 votos en contra y 7 a favor, por lo que no podrá ser presentada nuevamente durante el actual periodo de sesiones.