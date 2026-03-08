Por Redacción

Altamira, Tamaulipas- Personal de la Guardia Estatal implementó un operativo de seguridad y vigilancia con motivo de la marcha del 8 de marzo convocada por el colectivo feminista Mujer Manglar en este municipio.

La marcha inició con la participación inicial de 34 mujeres, dos niñas y un hombre que conducía el vehículo de apoyo.

El contingente estuvo integrado principalmente por madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, además de integrantes del colectivo de búsqueda Desaparecidos por Feminicidio.