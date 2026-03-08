Por Agencias

Ciudad de México.- En los lineamientos que aprobó esta tarde el Consejo Nacional de Morena acordó que el 22 de junio se seleccionará, con base en encuestas, a los coordinadores estatales de la defensa de la transformación en los 17 estados donde habrá elecciones para gubernaturas, cargos que en la tradición morenista, se convierten en los candidatos del partido, indicaron consejeros que acudieron a la sesión que se realizó a puerta cerrada.

Además, prevén designar a los coordinadores distritales federales el 3 de agosto, es decir, quienes se convertirán en candidatos a las 300 diputaciones federales de mayoría relativa; el 21 de septiembre buscan elegir a los coordinadores municipales, y el 8 de noviembre a los coordinadores a las diputaciones locales que se renovarán el próximo año.

Los integrantes de este órgano partidista discutieron este día las reglas para la definición de este proceso, en una sesión organizada en un hotel de Paseo de la Reforma, con la asistencia de gobernadores emanados del partido.

En las reglas, se definió que los aspirantes que busquen las candidaturas, no podrán promocionar su imagen a través de anuncios espectaculares bajo cualquier modalidad; no podrán incurrir en actos anticipados de campaña ni realizar actos “dispendiosos” o desplegar campañas de comunicación ostentosas.

Tampoco deberán realizar expresiones de desprestigio o descalificaciones contra otros participantes ni alentar entre sus simpatizantes “el ataque, la calumnia, confrontación o violencia”.

De igual forma, no deberán difundir información falsa, manipulada o malintencionada, promover campañas de desprestigio o “linchamiento digital” en redes sociales, simular la pertenencia a grupos vulnerables, utilizar recursos públicos o entregar despensas, electrodomésticos o dádivas.

En tanto, el senador, Emmanuel Reyes Carmona, expuso que los consejeros nacionales de Morena también pidieron “que cuidemos a los perfiles que llegan hacia adentro del movimiento, que hagamos una reflexión profunda, revisemos sus antecedentes, (se revise) quién llega para sumar y quién podría llegar para restar”.

Para evitar que se filtren perfiles que podrían estar vinculados con grupos criminales, recalcó que todos los aspirantes “deben ser sometidos al escrutinio de la Fiscalía General de la República, y por supuesto que nos vamos a reservar el derecho de admisión de toda aquella persona que tenga posibles vínculos” con dichas agrupaciones.

Tras salir de la reunión, la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, subrayó que en el consejo se dio “un paso organizativo muy importante rumbo a 2027, rumbo a toda la capacitación y concientización a nivel de base”, y se estableció que debe haber filtros iniciales para acotar el número de aspirantes a una candidatura.

“No puede haber mil aspirantes en una encuesta, tiene que haber encuestas de filtro, donde casi siempre gana quien hace trabajo territorial”, indicó la legisladora, quien subrayó la importancia de que los morenistas respeten “las reglas que nos hemos dado”.

Al abundar sobre el tema de la cantidad de aspirantes, agregó: “va a haber una encuesta dentro de poco para el primer filtro, luego quedarse con los punteros y los punteros tendrán que trabajar a nivel de base para poder tener consideración en la encuesta definitiva”.

De su lado, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, indicó que se fijaron reglas para establecer que los consejos municipales del partido se encargarán de “cuestiones organizativas” rumbo a los comicios en alcaldías, pero será la dirigencia nacional, junto con las estatales, las que emitirán las convocatorias. (Néstor Jiménez y Fernando Camacho/La Jornada).