Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibieron la donación de casi 4 millones de cepillos dentales por parte de Colgate Palmolive México que serán destinados a niñas y niños de escuelas primarias públicas en las zonas más apartadas del país, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive feliz, para promover entornos escolares saludables.

En el Almacén Central de Vallejo, el más grande del IMSS en la Ciudad de México y punto estratégico para la distribución de medicamentos, vacunas, material médico y equipo hospitalario, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz representa un acto de justicia al unir el derecho a la salud con el derecho a la educación; refirió que, con el respaldo del IMSS y aliados estratégicos, se logró el registro de 9.2 millones de niñas y niños en más de 77 mil escuelas del país, lo que constituye un hecho inédito al contar con información individual sobre peso, talla y salud bucal.

Señaló que los datos recabados permiten identificar problemáticas prioritarias como la prevalencia de caries en más de la mitad de la población infantil, con más de 5 millones de niñas y niños que requieren atención oportuna, además de detectar condiciones como obesidad, bajo peso y problemas de agudeza visual, información clave para fortalecer la prevención y actuar en beneficio de la salud infantil.

Delgado Carrillo informó que los casi 4 millones de cepillos dentales donados por Colgate serán distribuidos en las escuelas rurales y de mayor rezago con el objetivo de reducir las caries y fomentar hábitos de higiene, reiterando que la meta es consolidar a esta generación como la más saludable, fuerte y feliz en la historia de México.

Por su parte, el director general, Zoé Robledo, detalló que esta donación, realizada por Colgate México, consiste en 50 mil 500 cajas con 80 cepillos dentales diseñados especialmente para uso infantil, con cerda suave y cabeza pequeña, características adecuadas para el cuidado bucal de niñas y niños en edad escolar.

Refirió que la Estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, contempla cuatro módulos de atención: Promoción de hábitos saludables, Medición de peso y talla, Evaluación de agudeza visual y Salud bucal.

Zoé Robledo subrayó que en este último componente se realizan revisiones para detectar caries, enseñanza de técnica correcta de cepillado, aplicación de flúor y ahora, gracias a esta donación, se entregarán cepillos dentales a las y los estudiantes, con el objetivo de que apliquen de inmediato los conocimientos adquiridos.

Asimismo, destacó que las brigadas de salud que recorren las escuelas públicas identifican problemas de salud bucal desde etapas tempranas, lo que facilita canalizar a las y los menores para su atención en unidades médicas del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, según corresponda.

En su mensaje, el director de Relaciones Profesionales de Colgate Palmolive México, Julio Bermejo Casapia, destacó la importancia de fomentar el cepillado dental desde edades tempranas, ya que la higiene bucal es un componente esencial para prevenir enfermedades y mejorar la salud general de la población infantil.

En este sentido, se subrayó que el cepillo dental es una herramienta fundamental para que las y los menores desarrollen prácticas adecuadas de limpieza bucal, lo que puede contribuir significativamente a mejorar su calidad de vida.

Bermejo Casapia reiteró el compromiso de Colgate Palmolive México de impulsar iniciativas que promuevan la educación en salud y la prevención, al considerar que la adopción de hábitos saludables desde la niñez genera beneficios a largo plazo para las personas y las comunidades.

Con esta colaboración entre el sector público, educativo y la iniciativa privada, el IMSS reafirma su compromiso de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud desde la infancia, especialmente en comunidades donde el acceso a productos básicos de higiene bucal puede ser limitado.