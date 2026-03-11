Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Cruz Azul, actual campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, logró un importante triunfo en su visita al Monterrey en el partido de ida de los octavos de final.

La Máquina ganó 3-2 a los Rayados en un partido disputado en el Gigante de Acero. Los celestes generaron la primera opción de gol a los seis minutos con un potente disparo del uruguayo Gabriel Fernández dentro del área que fue tapado con las piernas por el portero uruguayo Santiago Mele.

Cruz Azul se puso en ventaja a los 25 minutos con un tiro de Erik Lira dentro del área tras una serie de rebotes. El portero Mele alcanzó a tocar el balón, pero no fue suficiente para desviarlo.

Monterrey empató a los 35 minutos cuando Roberto de la Rosa definió de volea dentro del área chica en un tiro de esquina que Carlos Salcedo extendió con la cabeza.

De la Rosa anotó su doblete a los 39 minutos con un potente disparo de zurda dentro del área tras ‌recibir pase de Luis Reyes.

Cruz Azul empató a los 84 minutos por la vía del tiro penal que anotó el argentino Gonzalo Piovi con un potente disparo.

El gol del triunfo para Cruz Azul lo anotó el argentino Nicolás Ibáñez, quien remató potente de volea un centro enviado por Omar Campos desde el sector izquierdo a los 90 ⁠minutos.

El partido de vuelta se jugará el 17 de marzo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El miércoles se disputarán los partidos de ida entre Nashville-Inter Miami, LA Galaxy-Mount Pleasant y San Diego-Toluca. El jueves, Tigres visitará a Cincinnati, mientras que Vancouver Whitecaps jugará ante Seattle Sounders.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para ‌el Mundial ‌de Clubes del 2029. (Reuters/La Jornada.